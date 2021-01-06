Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM Работы по демонтажу здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) в Екатеринбурге продолжились, сообщили местные жители журналистам.

Горожане обратили внимание, что в процессе сноса стоящие рядом здания «постоянно сотрясает». Обрушения произошли, в частности. на подземной парковке под зданием на улице Красноармейская, 78б. А на рядом находящемся здании по адресу Красноармейская, 78а появились трещины, передаёт портал «Е1».

Строительная корпорация «Маяк» начала снос здания ПРОМЭКТа, несмотря на рекомендации мэрии города дождаться результатов исследований культурной ценности строения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общественники подали заявку на признание объекта памятником архитектуры.

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