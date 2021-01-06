Ханты-Мансийск, , 08:44 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 202 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 218 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 6 января: Сургут — 50 случаев; Ханты-Мансийск — 33; Нягань — 22; Березовский и Сургутский районы — по 14; Нефтеюганский район — 10.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 6 января 42 617 случаев. Излечились 38 920 человек, 56 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 6 января — 0,99.