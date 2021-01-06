Минск, , 08:30 — REGNUM Сотрудники полиции задержали 16 человек в ходе так называемых «дворовых» акций протеста в столице Белоруссии городе Минске. Об этом 6 января сообщила правозащитная организация «Весна», опубликовавшая список задержанных.

Задержания участников локальных акций протеста происходили поздно вечером 5 января в микрорайонах Уручье, Новая Боровая, Запад. Все задержанные были доставлены силовиками в районные управления внутренних дел Минска.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Граждане, не согласные с результатами выборов, стали на постоянной основе проводить акции протеста в крупных городах страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Белоруссии Лукашенко заявил, что если кого-то из граждан Белоруссии не устраивает действующий глава государства, то его можно сменить на президентских выборах.

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