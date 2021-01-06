Ульяновск, 6 января 2021, 08:29 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, у которого выявлено заражение коронавирусом и который находился в реанимации, чувствует себя «гораздо лучше». Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Инстаграмме».
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Глава региона написал, что «сейчас самое страшное позади».
Губернатор отметил, что ему предстоит заниматься дыхательной гимнастикой и выполнять «ещё много предписаний, чтобы научиться заново нормально дышать».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря губернатор Сергей Морозов сообщил из-за плохого самочувствия, 25 декабря результаты подтвердили заражение новой коронавирусной инфекцией и пневмонию. Первые дни губернатор лечился дома, затем был госпитализирован.
Напомним, в Ульяновской области проект «Спасибо медикам!», направленный на реабилитацию и эмоциональное восстановление медицинских работников, будет продолжен в 2021 году. При этом его расширят как по составу участников, так и по оказываемым мерам поддержки.
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