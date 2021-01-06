Омск, , 08:17 — REGNUM Информация о брошенном ёлочном базаре на улице Менделеева в Омске подтвердилась в ходе рейда, проведённого сотрудниками администрации Советского округа.

Как сообщили ИА REGNUM 6 января в окружной администрации, в отношении собственника елей составлен протокол об административной ответственности.

Деревья были вывезены 5 января, утверждают чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о брошенных напротив дома №2 на проспекте Менделеева ёлках появилась в омских пабликах в соцсетях. Пользователи предположили, что деревья остались от стихийного рынка новогодних деревьев.

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