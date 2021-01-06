Токио, , 08:16 — REGNUM Коробочка с 500 граммами черешни нового урожая была продана за миллион йен (9,8 тысяч долларов) на первом в этом году аукционе в японской префектуре Ямагата. Об этом 6 января сообщила пресс-служба местной ассоциации сельскохозяйственных кооперативов.

Самый дорогой лот представлял собой несколько довольно крупных отборных ягод черешни сорта Сатонисики, который является самым ранним в Японии. Как поясняет производитель, высокая цена обуславливается специальной технологией выращивания.

Черешневые деревья этого сорта растут в специальных кадках, в период с июня по начало октября их помещают в холодильник, а затем переносят в теплицу. Плоды созревают при строгом соблюдении необходимой температуры: днём в теплице поддерживается 25 градусов, ночью — 13 градусов. Город Тэндо в префектуре Ямагата специализируется на этом сорте черешни, жители города гордятся тем, что урожаи здесь самые ранние в стране. Обычно ягоды на черешневых деревцах вызревают в конце весны, но в этом году первый урожай черешни удалось получить уже к январю.

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