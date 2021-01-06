Чебоксары, 6 января 2021, 08:16 — REGNUM В Чувашии в 2020 году на борьбу с коронавирусом и смягчение последствий пандемии в целом направлено 7 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги прошедшего года.
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Говоря об итогах года, руководитель республики особое внимание уделил борьбе с пандемией.
Он также отметил, что при формировании бюджета на 2021 год «удалось найти баланс действий с точки зрения ограничений и планов развития, то есть бюджет на следующий период получился достаточно прогрессивный». Власти увеличили форму поддержки отдельных категорий граждан и предпринимательства.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель республики, оценивая 2020 год, сказал, что «был особенный». Помимо выборов главы республики и в органы местного самоуправления, «в жизнь ворвалась» пандемия, в результате пришлось «справляться с абсолютно неизвестными вызовами».
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