Чебоксары, , 08:16 — REGNUM В Чувашии в 2020 году на борьбу с коронавирусом и смягчение последствий пандемии в целом направлено 7 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги прошедшего года.

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Говоря об итогах года, руководитель республики особое внимание уделил борьбе с пандемией.

«Нам пришлось на это реагировать очень оперативно. К сожалению, достаточно большие ресурсы были отвлечены на реализацию задач, которые возникли — примерно 7 млрд рублей. Здесь мы, прежде всего, исходили из того, чтобы максимально обеспечить здоровье людей. И в этой связи действовали таким образом, чтобы, с одной стороны, каждый человек, который нуждался, получал достойную медицинскую помощь, с другой стороны — чтобы экономика могла развиваться и чтобы завтра мы могли иметь соответствующие ресурсы для реализации других задач», — сказал Олег Николаев.

Он также отметил, что при формировании бюджета на 2021 год «удалось найти баланс действий с точки зрения ограничений и планов развития, то есть бюджет на следующий период получился достаточно прогрессивный». Власти увеличили форму поддержки отдельных категорий граждан и предпринимательства.

«Заложили существенные увеличенные обязательства как по инвестиционным проектам, инфраструктурным, которые направлены на обеспечение потребности населения, так и на создание условия развития бизнеса и предпринимательской активности», — сказал глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель республики, оценивая 2020 год, сказал, что «был особенный». Помимо выборов главы республики и в органы местного самоуправления, «в жизнь ворвалась» пандемия, в результате пришлось «справляться с абсолютно неизвестными вызовами».

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