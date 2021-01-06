Чебоксары, , 08:06 — REGNUM 2020 год «был особенный». Помимо выборов главы республики и в органы местного самоуправления, «в жизнь ворвалась» пандемия, в результате пришлось «справляться с абсолютно неизвестными вызовами». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги прошедшего года.

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Говоря об основных событиях, он выделил проведение выборов на главный пост в Чувашии, а так же в органы местного самоуправления.

«Ваш покорный слуга стал главой Чувашии», — сказал Олег Николаев, отметив, что в течение года его задача как руководителя региона «обеспечить чёткое исполнение всех предусмотренных законом и регламентов в рамках избирательной кампании, а с другой стороны — выработать планы развития республики и их чётко обозначить».

«Но при этом год был, как все мы говорим, сложный, непростой. Он на самом деле был особенный. Пандемия ворвалась в нашу жизнь, перевернула всё с ног на голову, и нам пришлось очень много корректировать свою деятельность, а самое главное — справляться с вызовами, абсолютно неизвестными в нашей жизни. И при этом вырабатывать с колёс решения», — сказал глава Чувашии.

По его словам, «в зоне особого внимания» осталась задача выработки стратегических решений, направленных на развитие Чувашии. В основе этой работы была комплексная программа развития республики, где заложены «главные конкретные мероприятия». Олег Николаев подчеркнул, что работа над этим документом и сейчас продолжается, «потому что это не просто документ, а программа действий, которая обеспечит синергию всех наших планов, национальных проектов, стратегий, программы социально-экономического развития».

«Тем самым мы достигаем сразу нескольких вещей: это обеспечение чёткого взаимодействия всех уровней власти, но самое главное — мы видим, что нам надо делать и как нам надо делать, когда надо делать и за счёт каких ресурсов, чтобы обеспечить те потребности, которые имеются у населения Чувашской Республики», — отметил глава региона.

По его мнению, «можно смело можно сказать, что в 2020 году в целом Кабинет министров Чувашской Республики с вызовами справился, те задачи, которые были поставлены, реализованы»:

«Самое главное, что мы заложили твёрдый фундамент для дальнейших действий. Мы понимаем, что нам надо делать, как надо действовать, а самое главное — если мы объединим усилия, то достаточно быстро решим те задачи, которые на сегодня являются востребованными, горящими и над которыми надо очень срочно работать».

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