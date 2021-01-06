Чебоксары, 6 января 2021, 08:06 — REGNUM 2020 год «был особенный». Помимо выборов главы республики и в органы местного самоуправления, «в жизнь ворвалась» пандемия, в результате пришлось «справляться с абсолютно неизвестными вызовами». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги прошедшего года.
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Говоря об основных событиях, он выделил проведение выборов на главный пост в Чувашии, а так же в органы местного самоуправления.
По его словам, «в зоне особого внимания» осталась задача выработки стратегических решений, направленных на развитие Чувашии. В основе этой работы была комплексная программа развития республики, где заложены «главные конкретные мероприятия». Олег Николаев подчеркнул, что работа над этим документом и сейчас продолжается, «потому что это не просто документ, а программа действий, которая обеспечит синергию всех наших планов, национальных проектов, стратегий, программы социально-экономического развития».
По его мнению, «можно смело можно сказать, что в 2020 году в целом Кабинет министров Чувашской Республики с вызовами справился, те задачи, которые были поставлены, реализованы»:
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