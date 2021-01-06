Сеул, , 07:27 — REGNUM Власти Южной Кореи начали кампанию по массовому тестированию заключенных в тюрьмах страны на наличие коронавирусной инфекции, сообщает агентство Yonhap.

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Это решение связано с недавним выявлением очагов распространения инфекции в тюрьме на юго-востоке Сеула. Там COVID-19 выявили у половины заключенных и персонала. Теперь в Республике Корея намерены проверить 70 тыс. человек в тюрьмах страны.

Также южнокорейские власти решают, продлевать ли запрет на въезд в страну из Великобритании. Напомним, ранее в Южной Корее подтвердили 12 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили более 65 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в республике стали более тысячи человек.

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