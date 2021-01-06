Тегусигальпа, , 07:01 — REGNUM Правительство Гондураса решило мобилизовать четыре тысячи медицинских работников на борьбу с коронавирусной инфекцией, заявил президент республики Хуан Орландо Эрнандес в ходе выступления в столице страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Из мобилизованных медработников сформируют бригады, в состав которых войдут также пожарные и военнослужащие. Они будут заниматься выявлением инфекции у населения и предоставлением необходимого лечения зараженным. Предполагается, что работа таких бригад позволит выявлять у жителей страны COVID-19 на ранних этапах и своевременно оказывать медицинскую помощь, чтобы не допустить осложнений.

По последним данным, на территории Гондураса с начала пандемии выявили 123 398 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончался 3181 пациент.