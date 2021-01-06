Лос-Анджелес, США, , 06:35 — REGNUM Американский рэпер Dr. Dre был госпитализирован в реанимацию с аневризмой сосуда головного мозга, сообщает портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что музыканта увезли в больницу города Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) 4 января, оттуда его определили в реанимацию. Источники подчеркивают, что в настоящее время состояние рэпера оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский заразился коронавирусом, позднее его госпитализировали. Уже 3 января Грачевский заявил, что его состояние улучшается.