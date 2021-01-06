Мадрид, , 06:07 — REGNUM Кампания по вакцинации от COVID-19 в Испании резко ускорилась за прошедшие сутки, 6 декабря сообщает агентство Reuters.

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Согласно отчету испанского минздрава, к вечеру 5 декабря гражданам доставлено 139 339 доз вакцины BioNTech-Pfizer. Днем ранее от COVID-19 были вакцинированы 82 834 человека.

Регионы Испании пока распространили менее 20% доз вакцины, которую получили от правительства. За две недели 17 регионам были выделены 743 925 доз вакцины. Правительство Испании надеется к маю — июню сделать прививки 15 — 20 млн граждан.

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