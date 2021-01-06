Богота, , 06:04 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 16 835 человек, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на колумбийской территории достигло 1 702 966. Также за 5 января в республике скончался 241 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Колумбии жертвами осложнений COVID-19 стали 44 426 пациентов.

Отмечается, что к настоящему времени уже смогли выздороветь 1 559 010 пациентов. Отметим, что в Колумбии до конца февраля действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции.