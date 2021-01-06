Степанакерт, , 05:42 — REGNUM Около 260 зданий было восстановлено из строительных материалов, завезённых в рамках гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Об этом 6 января сообщила пресс-служба МЧС России.

В Нагорном Карабахе была проведена первая в 2021 году выездная проверка жилого фонда и социально значимых объектов, восстановленных с помощью стройматериалов, завезённых из России в качестве гуманитарной помощи. Проверка проводилась российскими спасателями совместно с представителями минстроя Нагорного Карабаха.

В настоящее время в Республике восстановлено около 260 зданий, среди них частные и многоквартирные жилые дома, а также социально значимые объекты. В настоящее время ведутся работы по восстановлению 15 зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские медики оказали помощь более 1100 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 138 детям.

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