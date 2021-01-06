Кеноша, США, , 05:24 — REGNUM Обвинения сотруднику полиции, ранившему темнокожего Джейкоба Блейка, не будет предъявлять прокуратура американского штата Висконсин. Об этом 5 марта объявил окружной прокурор Майкл Грейвли, его выступление транслировалось местными телеканалами.

Грейвли уточнил, что никому из сотрудников полиции в городе Кеноше, где произошёл инцидент, не будет предъявлено обвинений в каких-либо уголовных преступлениях. Окружной прокурор пояснил, что сотрудник полиции Растен Шески стрелял в Блейка из опасений, что тот может напасть на него с ножом. Прокурор добавил, что и Блейку никаких обвинений предъявлено не будет.

Напомним, инцидент с чернокожим мужчиной Блейком произошёл в штате Висконсин в августе 2020 года. Полицейский Шески несколько раз выстрелил в Блейка при задержании. Чернокожий мужчина не подчинялся сотрудникам полиции, приехавшим по вызову. Блейк получил тяжёлые ранения и был частично парализован. Инцидент стал причиной массовых протестов и беспорядков, для разгона которых в город были направлены направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин.

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