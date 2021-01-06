Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Аудиозапись, на которой неизвестные угрожали влететь на самолёте в здание Капитолия, перехватили авиадиспетчеры в США. Об этом 6 января сообщает телеканал CBS News.

«В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен», — эта фраза была приведена телеканалом, якобы её услышали авиадиспетчеры в Нью-Йорке 4 января. День, на который неизвестные назначили совершение теракта, выбран не случайно: 6 января Конгресс должен утвердить результаты президентских выборов.

Установить, кто мог отправить данную аудиозапись, не удалось. Отмечается, что хотя власти не считают данную угрозу реальной, начато расследование внедрения в авиачастоты. Возможность такого внедрения вызывает серьёзное беспокойство у специалистов, так как может коснуться инструкций, получаемых от диспетчеров пилотами.

Федеральное бюро расследований (ФБР) отказалось от комментариев по данному поводу, отметив, что относится серьёзно к любым угрозам, направленным против общественной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США ожидают от Ирана атак на Ближнем Востоке. Отмечается, что у разведки есть информация о готовящейся мести со стороны Тегерана за убийство американскими военными командующего «Аль-Кудс» (подразделение Корпуса стражей Исламской революции) Касема Сулеймани.

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