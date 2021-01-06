Сеул, , 04:43 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 840 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 809 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли из-за границы. Отмечается, что уже вторые сутки подряд в Южной Корее выявляют менее тысячи зараженных ежедневно. В среднем, за последнюю неделю, в республике выявляют около 863 зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 65 818. Также за минувшие сутки в стране скончались еще двадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1027 человек.