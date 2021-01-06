Москва, , 09:20 — REGNUM В 2020 году около 40 тысяч школьников приняли участие в онлайн-программах детских технопарков Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В общей сложности в городе работает 18 детских технопарков. Весной 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции им пришлось переводить образовательные программы в онлайн-режим. По словам вице-мэра Москвы, такие меры позволили детским технопаркам столицы не только расширить свою аудиторию, но и сделать образовательную программу экстерриториальной.

«Некоторые площадки отметили прирост слушателей не только из Москвы и регионов, но и из других стран — Казахстана, Израиля и даже США и Южной Кореи. Всего в течение прошлого года к онлайн-программам присоединились около 40 тысяч школьников», — сообщила Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва присоединилась к глобальному проекту в сфере безопасных путешествий