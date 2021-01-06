Нью-Йорк, США, , 03:31 — REGNUM Необходимо обязать всех иностранцев, прибывающих на территорию американского штата Нью-Йорк, предъявить отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию для въезда, заявил губернатор штата Эндрю Куомо на своей странице в Twitter.

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Ранее отрицательный результат теста требовался только от жителей Соединенного Королевства, однако теперь это требование хотят распространить на всех прибывающих на территорию Нью-Йорка из-за границы.

«Сколько еще нужно времени федеральному правительству, чтобы усвоить один и тот же урок? Они должны требовать от всех иностранных граждан отрицательный тест перед въездом в США», — подчеркнул Куомо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что инфицированный не выезжал за пределы штата. В связи с этим предполагается, что новая разновидность инфекции уже распространяется по региону.