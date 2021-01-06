Москва, , 03:25 — REGNUM Самые необычные вещи забывали клиенты в машинах московского каршеринга в 2020 году. Об этом 5 января рассказала сооснователь одного из каршеринговых сервисов Москвы Екатерина Макарова агентству городских новостей «Москва».

В каршеринговом сервисе, по словам Макаровой, клиенты часто забывают множество вещей. Среди обыденных телефонов, зонтов, перчаток и других мелочей в салонах каршеринговых авто находятся достаточно необычные вещи. Так в число нестандартных забытых предметов попали: пулемёт РПК-74, живой лебедь, 4 кг чёрной икры, подвесное биде, электрогитара с автографом Дэвида Гилмора, универсальный набор сварщика и меховые наручники.

Пулемёт оказался музейным экспонатом, живой лебедь был незамедлительно возвращён владельцу, как и большая часть других забытых вещей. По словам сооснователя каршерингового сервиса, не откликнулся лишь хозяин наручников, отороченных мехом.

В пресс-службе другого каршерингового сервиса рассказали, что самыми необычными предметами из забытых клиентами, были садовые инструменты, самокаты, а также несколько раз в автомобиле забывали собак.

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