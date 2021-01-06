Киев, , 02:57 — REGNUM Заявление о тайной вакцинации от COVID-19, которую, якобы начали высокопоставленные политики на Украине, сделал 5 января в своём блоге глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский.

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Бродский рассказал, что, по имеющейся у него информации, в страну чартерным рейсом в конце декабря завезли партию вакцины от COVID-19 производства Pfizer. При этом вакцина была ввезена тайно, без таможенного оформления, а в качестве прикрытия использовался паспорт неустановленного депутата Рады.

По данным Бродского, прививку от COVID-19 уже сделали премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в их числе и глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий. Политики в течение прошедшей недели, как утверждает Бродский, посетили клинику пластической хирургии и косметологии «Медиленд» с целью вколоть себе первую дозу вакцины.

Как заявляет Бродский, за две дозы вакцины от COVID-19 украинские политики заплатили по 2,5 тысячи евро (около 220 тыс. рублей), это при том, что стоимость вакцины в странах Европы составляет около 30 евро (2,7 тыс. рублей) за те же две дозы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оппозиция на Украине потребовала от властей обеспечить поставку и производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Официальная позиция властей Украины состоит в том, что российскую вакцину нельзя регистрировать на территории страны пока она не прошла до конца третью стадию клинических испытаний. В свою очередь ряд депутатов Верховной рады назвали отказ Киева от «Спутника V» спланированным геноцидом народа Украины.

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