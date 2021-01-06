Иерусалим, , 01:47 — REGNUM Правительство Израиля ужесточило карантинные ограничения, действующие в стране из-за «второй волны» эпидемии коронавируса, 5 декабря сообщает агентство Associated Press.

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Согласно заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, более строгая изоляция станет «последним усилием» для развертывания массовой вакцинации от COVID-19.

«Я призываю всех граждан Израиля: давайте сделаем последнее усилие вместе. Так мы первыми в мире избавимся от коронавируса, так мы откроем нашу экономику» , — заявил Нетаньяху.

Жесткие ограничения будут введены на две недели в полночь с 7 на 8 декабря. Какие именно новые ограничения начнут действовать Нетаньяху пообещал озвучить 6 декабря.

В Израиле уже действует самоизоляция граждан, закрыты магазины и кафе, действуют ограничения общественного транспорта.

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