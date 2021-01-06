Женева, Швейцария, , 01:11 — REGNUM Рекомендацию временно отложить повторный укол вакциной от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech дала консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 5 января сообщает новостной портал Medical Xpress.

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В инструкции к вакцине сказано, что второй укол препарата следует делать через 21−28 дней после первого. Но в ВОЗ сочли возможным отложить повторную вакцинацию на несколько недель.

Поясняется, что подобное решение может быть оправдано в исключительных случаях, при возникшем дефиците препарата, чтобы охватить максимально возможное число пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пациентах, скончавшихся в Норвегии через несколько дней после вакцинации препаратом от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech.

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