Джакарта, , 00:59 — REGNUM В Индонезии привлекли полицейских и военнослужащих для сопровождения вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба индонезийской полиции.

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По словам официального представителя ведомства, сопровождение было частью совместной операции между армией, полицией и других ведомств, чтобы соблюсти все необходимые санитарные требования и сделать программу по массовой вакцинации выполнимой. Всего для доставки вакцин от производителя во все регионы было привлечено 83 566 сотрудников полиции и военнослужащих.

Ожидается, что массовая вакцинация населения в Индонезии начнется 13 января. Власти страны уже запланировали привить 181,5 млн человек к концу 2021 года. Первыми вакцину получат медработники, госслужащие и пожилые люди.