Москва, , 23:25 — REGNUM Во всех федеральных округах Российской Федерации рекорд по теплу установил 2020 год. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству ТАСС.

«Это удивительно, просто редчайший случай, — отметил глава Гидрометцентра России. — По всей территории РФ 2020 год стал … самым жарким за всю историю».

Вильфанд добавил, что этот год стал рекордным во всех федеральных округах впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений, исключение — Северо-Кавказский округ.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря в столичном метеобюро сообщили, что 2020 год в Москве стал рекордным по теплу и осадкам.

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