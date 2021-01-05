Москва, , 23:39 — REGNUM Заявление председателя греческого Национального комитета по вакцинации Марии Теодориду о том, что Россия пошла на риск, начав массовую вакцинацию до завершения всех испытаний вакцины «Спутник V», вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 января в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Наша вакцина создана на платформе, которой около 20 лет. А вот их вакцина создана с применением технологии, которой не более года. Пфайзер ещё покажет много «чудес». Про Бога вспомнят даже неверующие. Всё только начинается», — считает Игорь К.

Многие пользователи отметили, что, на данный момент, все вакцины от COVID-19, произведенные в разных странах мира, вышли на рынок не до конца проверенными. Поэтому, считают они, критика греческого медика является необоснованной.

«Самое смешное, что, говоря такое о российской вакцине, умалчивают о зарубежных вакцинах, которые находятся в таком же положении. Можно подумать, что им навязывают нашу вакцину силком», — пишет Валентина Ц.

Некоторые отметили, что, на фоне своих конкурентов, российская вакцина выглядит более безопасной. Они считают, что критика препарата «Спутник V» должна следовать после оглашения особенностей, которые преследует тех, кто привился иностранным аналогом.

«Ага. Сильно проверенная Пфайзер стала пачками людей с побочкой доставлять в реанимацию (есть уже и летальный исход), а Модерна решила разделить первую дозу пополам, чтобы не так тяжело было. Это, конечно, всё проверенное и надёжное», — поделился Vladimir D.

Тем не менее, пользователи уверены, что жители стран имеют полное право на выбор той вакцины от COVID-19, которая, как им кажется, подходит именно им.

«Слушайте, есть вакцина, допустили в России, прекрасно, прививайтесь. Каждая страна имеет право на выбор вакцины», — написала Глафира И.

Напомним, 5 января председатель греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду заявила о том, что Россия пошла на риск, начав массовую вакцинацию до завершения всех испытаний вакцины «Спутник V».