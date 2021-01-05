Берн, , 22:52 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 84 474 195 человек, за последние сутки на планете Земля зафиксировано 541 811 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит во вторник, 5 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 8 696 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 848 704.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 583 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ученые в Турции создали прибор, который всего за десять секунд способен выявлять SARS-CoV-2.

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