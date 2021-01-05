Москва, , 22:38 — REGNUM В России текущая волна заражений коронавирусом пойдёт на спад в конце февраля — начале марта. Об этом порталу Ura.ru сообщил иммунолог Владимир Болибок.

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«Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить», — сказал Болибок.

По словам ещё одного вирусолога, давший комментарий на условиях анонимности, наиболее значительный спад заболевания COVID-19 наступит летом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 24 246 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За сутки зафиксировано 518 летальных исходов от COVID-19. Выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 22 632 человека.

Всего в России выявлено 3 284 384 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 2 662 668, скончались — 59 506 человек.

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