Берлин, , 22:17 — REGNUM В Германии карантин могут продлить до 31 января, заявила 5 января канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», — сказала Меркель по итогам совещания с главами региональных властей.

Она уточнила, что в кризисных регионах страны из-за риска распространения коронавируса запретят отдаляться от дома без веской причины на расстояние более 15 км.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Германии действуют жёсткие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, их действие будет продолжаться до 10 января.

На сегодняшний день в стране выявлено 1,7 млн инфицированных коронавирусом, из них умерли 34 тыс. пациента. По последним данным, за минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено у 9 847 человек,

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