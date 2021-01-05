Осло, 5 января 2021, 20:43 — REGNUM После вакцинации от COVID-19 в Норвегии скончались два человека. Об этом 5 января сообщило Норвежское агентство лекарственных средств.
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В сообщении говорится, что пациенты, сделавшие прививку от COVID-19, скончались через несколько дней.
По последним данным, речь идет о вакцине американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря 2020 г. в министерстве здравоохранения скандинавского государства заявили, что властями Норвегии до 2 января продлен запрет на авиарейсы из Великобритании, в которой выявлена вспышка нового и более заразного типа коронавируса.
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