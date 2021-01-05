Лондон, , 20:05 — REGNUM Более 60 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории Великобритании за минувшие 24 часа. Об этом свидетельствуют 5 января обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, за минувшие сутки в стране выявили 60,9 тыс. заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2,77 млн.

Также сообщается, что в стране за минувшие сутки скончались 830 пациентов с COVID-19, общее число скончавшихся от данного заболевания превысило 76 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, более 58 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки было выявлено в Британии днем ранее.

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