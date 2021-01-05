Санкт-Петербург, , 19:55 — REGNUM За 5 января в Санкт-Петербурге госпитализировали с ковидом и пневмониями 717 взрослых пациентов. Это на 3,31% больше, чем в прошлый вторник, 29 декабря. В то же время общее количество больных ковидом несколько снизилось. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

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Там обратили внимание, что одновременно в городе несколько снизилось количество новых случаев заражения по сравнению с прошлой неделей. Также произошло снижение общего количества активных больных. Сейчас их в Петербурге 72 944 человека, что на 1,72% меньше, чем неделю назад. В стационарах пациентов стало меньше на 4,45%.

Как отмечают в Межведомственном совете, эти цифры не говорят о снижении распространения коронавирусной инфекции и не могут стать основанием для снижения ограничительных мер.

«О сохранении эпидемически напряженной ситуации говорит умеренный рост числа госпитализированных в сравнении с прошлым вторником (+3,3 процента), — отметили аналитики. — В стационарном звене имеется запас свободного инфекционного коечного фонда 20%».

Напомним, за 4 января в Петербурге зафиксировано 3649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 73 человека умерли. Всего с начала пандемии подтверждено 260 656 случаев заражения. От COVID-19 скончались 8077 человек. Выздоровели 156 711 человек.

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