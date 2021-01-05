Москва, , 19:49 — REGNUM Информация издания Daily Mail, согласно которой в Португалии умер врач после прививки от COVID-19 вакциной Pfizer, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 5 января в социальной сети Facebook.

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«Мир пришёл к тому, что теперь будут публиковать статистику умерших от вакцинации ковида», — написал Махмуд А.

Некоторые пользователи выразили мнение, согласно которому удивляться подобным летальным случаям в результате вакцинации не стоит. Они уверены, что побочные эффекты до конца не изучены и индивидуальная не переносимость будет встречаться.

«С вакцинами бывает такое. На тысячу человек несколько случаев побочных эффектов. К сожалению это так», — считает Елена Ш.

Ряд комментаторов отметили, что про российскую вакцину не слышно негативных отзывов или каких-то случаев внезапной смерти. Они считают, что информация об этом может появиться позже, когда вакцинирование пройдёт достаточное количество человек.

«Сейчас ещё паспорта введут для привитых. А ведь аукнутся последствия не сразу», — поделилась Ксения М.

Отдельные пользователи вынесли предположение, что если бы российская вакцина имела такие же негативные последствия, то в информационном пространстве она была бы попросту уничтожена.

«И, тем не менее, почему-то общественность молчит. Если бы кто-то умер от российской вакцины, то вони было бы на весь мир», — считает Валентина К.

Напомним, 4 января издание Daily Mail опубликовала информацию, согласно которой в Португалии умер врач после прививки вакциной Pfizer.