Санкт-Петербург, , 19:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге во время зимних каникул ежедневно дежурят более двух десятков мобильных бригад, которые контролируют соблюдение представителями бизнеса антиковидных мер. Об этом 5 января сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

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В контрольных мероприятиях принимают участие специалисты Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, всех районных администраций города, сотрудники МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора.

«Ежедневно улицы города патрулируют более 20 мобильных бригад, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях», — уточнили в аппарате.

В первые дни нового года были зафиксированы нарушения ограничительных мер на предприятиях общественного питания, деятельность которых была приостановлена с 30 декабря по 3 января.

«Наибольшее количество нарушений выявлено в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга, — уточнили в пресс-службе. — Составлено 16 протоколов осмотров».

В целом, как заметили в аппарате чиновника, ситуация с соблюдением ограничительных мер в праздничный период является стабильной.