Москва, , 19:56 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина утвердить порядок действий органов власти в случае проникновения в страну и распространения на ее территории опасных инфекционных заболеваний вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 5 января в социальной сети Facebook.

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«А что, такого алгоритма до сего момента не существовало?», — задаётся вопросом Татьяна Т.

Многие пользователи оказались удивлены тому, что подобного порядка действий не было установлено в России ранее. Они уверены, что благодаря ему можно было бы минимизировать издержки распространения новой коронавирусной инфекции в стране.

«Своевременно? А раньше в стране такого порядка не было?», — пишет Людмила К.

Некоторые комментаторы уверены, что руководство России и система здравоохранения государства не были готовы к пандемии коронавируса. Они считают, что властям необходимо провести тщательный анализ действий и не повторять прежних ошибок.

«Это надо было разработать и подписать ещё год назад. Я и по сей день не понимаю логику тех, кто год тому назад был обязан предотвратить массовое заражение коронавирусом», — поделился мнением Ирик Б.

Ряд пользователей предположили, что России необходимо ждать новых источников опасности заражения со стороны возвращающихся с заграничного отдыха граждан.

«На каникулы граждане России опять разъехались по всему миру. Ждём», — написала Татьяна К.

Напомним, 4 января президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти в случае проникновения в страну и распространения на ее территории опасных инфекционных заболеваний.