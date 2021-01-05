Салехард, , 19:13 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 5 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 161 случай.

Основные очаги заражения на 5 января в ЯНАО: Новый Уренгой — 42 случая; Ноябрьск — 18; Надымский район — 17; Лабытнанги и Салехард — по 10.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 5 января выявлено 32 016 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 25 776 человек, 343 пациента с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).