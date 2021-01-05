Ижевск, , 18:43 — REGNUM С начала 2021 года в Удмуртии на свет появились 108 детей. Из них 61 мальчик и 47 девочек, сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Новорожденных принимали врачи в перинатальном центре, а также роддомах Ижевска. Увы, Глазова, Воткинска, Сарапула и Можги.

Первым в новом году родился мальчик в ижевском роддоме № 2.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября 2020 года в республике родились 13 245 детей, что на 207 малышей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, рождаемость в республике снизилась на 1,5%.