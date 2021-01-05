Курган, , 18:13 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 107 новых случая заражения коронавирусом. Из них 53 зарегистрированы в Кургане, сообщает 5 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 104 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 5 января выявлено 12 632 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 10 989 человек, 190 пациента с COVID-19 скончались (на семь человек более, чем днём ранее).