6 января 2021 | Время чтения меньше минуты

Григорий Михайлов, , 01:28 — REGNUM Нижний Новгород встретил Новый год. Первые дни 2021 года сопровождались небольшими морозами и большим ажиотажем — по центральным улицам города гуляли десятки тысяч туристов и местных жителей.

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Елка в Нижнем Новгороде Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новый год в Нижнем Новгороде: украшение у торгового центра «Небо» Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новый год в Нижнем Новгороде: площадь Максима Горького Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская Григорий Михайлов © ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская Григорий Михайлов © ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: «Ангел» на Большой Покровской Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Нижегородский аниматор в костюме ангела Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новогодний кассир Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новый год в Нижнем Новгороде: театр драмы на Большой Покровской Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новый год в Нижнем Новгороде: Дмитриевская башня Кремля Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новый год в Нижнем Новгороде: Дмитриевская башня Кремля Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новый год в Нижнем Новгороде Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новый год в Нижнем Новгороде: Аниматор удаленно развлекает юных нижегородцев: «Привет, я Тик-ток!» Григорий Михайлов © ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде Григорий Михайлов © ИА REGNUM