Григорий Михайлов,
6 января 2021, 01:28 — REGNUM Нижний Новгород встретил Новый год. Первые дни 2021 года сопровождались небольшими морозами и большим ажиотажем — по центральным улицам города гуляли десятки тысяч туристов и местных жителей.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Елка в Нижнем Новгороде
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: украшение у торгового центра «Небо»
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: площадь Максима Горького
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: «Ангел» на Большой Покровской
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Нижегородский аниматор в костюме ангела
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новогодний кассир
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: театр драмы на Большой Покровской
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: Дмитриевская башня Кремля
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: Дмитриевская башня Кремля
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: Аниматор удаленно развлекает юных нижегородцев: «Привет, я Тик-ток!»
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Новый год в Нижнем Новгороде: Большой сквер
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
В этом году Нижнему Новгороду исполнится 800 лет
Григорий Михайлов © ИА REGNUM