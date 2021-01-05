Оренбург, , 17:36 — REGNUM В Оренбургской области, согласно протоколу регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 от 29 декабря 2020 года, на Рождество и Крещение богослужения православные храмы могут оказаться закрытыми для прихожан. Как следует из документа, опубликованного на портале vgae.ru, министерству региональной и информационной политики поручено проработать вопрос с епархией о проведении богослужений при участии только служителей церкви.

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В протоколе в качестве дополнительной меры, направленной на противодействие распространения коронавирусной инфекции на территории Оренбуржья в период рождественских и крещенских праздников, указано приостановление на период с 18:00 по местному времени (16:00 мск) 6 января до 18:00 по местному времени 7 января (Рождество Христово), а также в эти же часы 18−19 января (Крещение Господне) посещения прихожанами религиозных организаций в целях профилактики. Официально указ, где прописаны ограничения, не опубликован.

В одном их храмов Оренбурга корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что 6 января запланировано проведение трех богослужений: утром, днем и ночью. Особое внимание обратили на то, что прихожане должны использовать средства индивидуальной защиты.

В Гае будут совершены две Литургии в праздник Рождества Христова: в полночь в храме святых апостолов Петра и Павла; утром в 09:00 — в храме кафедрального собора во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Прихожан просят использовать средства индивидуальной защиты в течение всей службы и соблюдать безопасную дистанцию в церкви. Кроме того. В храмах для дезинфекции рук предложат санитайзеры.