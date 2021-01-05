Стокгольм, , 17:42 — REGNUM С 30 декабря число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 258 случаев. Такие данные 5 января обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 8 985 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 469 748 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 32 369 человек.

По состоянию на 5 января, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 377 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 4 221 пациент.

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