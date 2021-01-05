Минск, , 17:06 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1273 носителя коронавируса. Об этом сообщили 5 января в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

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В сообщении говорится, что с начала пандемии в стране зарегистрировали 203 104 инфицированных коронавирусом, 184 574 из которых выздоровели (949 пациентов за сутки), 1471 — скончались (десять человек за сутки).

Напомним, в предыдущие сутки в Белоруссии выявили 1869 случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом холдинга «Горизонт» заявил, что Бог, вероятно, допустил пандемию коронавируса в мире в наказание за «хамское» отношение к природе.

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