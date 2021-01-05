Москва, , 17:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин анонсировал создание фонда помощи детям с редкими заболеваниями. Об этом глава государства заявил 5 января в ходе совещания по социальным вопросам.

«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, — сказал российский лидер. — Мы решили назвать этот фонд «Круг добра».

Путин уточнил, что в этот фонд пойдут средства, которые будут получены в результате повышения налога на доходы физлиц для тех граждан, которые получают доходы свыше 5 млн рублей в год.

«Таким образом мы получим дополнительный доход около 60 млрд рублей», — подчеркнул президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России вступил в силу закон о переходе ан прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.

Отказ от плоской шкалы НДФЛ подразумевает рост с 13% до 15% ставки НДФЛ, причем нормы коснутся доходов граждан, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тыс. рублей в месяц).

Закон разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на формирование дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, включая редкие (орфанные).