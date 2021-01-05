Тюмень, , 16:58 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 160 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 153 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 января коронавирусом заразились 24 147 человек. Выздоровели 22 563 человека, скончались 207 пациентов с COVID-19 (на три человека более, чем днём ранее).