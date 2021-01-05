Москва, , 16:47 — REGNUM Руководитель направления по работе с партнерами Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Антон Сериков рассказал ИА REGNUM о главных событиях и трудностях 2020 года.

Антон Сериков Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Антон, какими примечательными событиями для президентской платформы «Россия — страна возможностей» знаменателен уходящий год?

Год выдался насыщенным на события. Организаторам конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» пришлось много поработать, трансформируя механику отбора участников, переводя в режим он-лайн очные мероприятия. Так, конкурс для программистов «Цифровой прорыв» вместо очных хакатонов использовал гибридный формат, что только повысило производительность участников. У конкурсов «Учитель будущего» и «Мастера гостеприимства» сезоны растянулись на целый год, причем «учительский» финал было принято решение перенести на 2021 год, а «мастеров» Сибири и Дальнего Востока пришлось выбирать из специальной московской студии во время целого гостеприимного марафона.

В этом году было много нововведений, в первую очередь это касается открытия новых «студенческих» треков в конкурсах «Мастера гостеприимства», «Учитель будущего», «Мой первый бизнес». Был запущен первый конкурс для блогеров «Топ блог». Развивались и трансформировались другие конкурсы, нарастили свою аудиторию кубок по менеджменту «Управляй!», олимпиада «Я — профессионал», проект «Профстажировки 2.0».

В платформе был запущен самый массовый конкурс для школьников — «Большая перемена», участие в нем принял более 1 млн школьников со всей страны.

Всего в платформе 26 проектов, в этом году они стали активно вступать в коллаборации, усиливая межпроектное взаимодействие. «Взрослые» конкурсы становились наставниками и экспертами для студенческих и школьных проектов. И все вместе поддерживали волонтерские активности акции «Мы вместе», подготовке к празднованию «Дня Победы» и др.

Какие глобальные результаты можно отметить по итогам конкурса «Мастера гостеприимства», как вы оцениваете полезность конкурса? Какие изменения ждут нас в новом сезоне?

Конкурс стал новым явлением в индустрии гостеприимства, а его организаторы настоящими первопроходцами по отбору кадров и проектов для туристической отрасли. У команды проекта получилось под свои знамена поставить более 20 тыс. участников, которые сняли сотни минут позитивного видео про Россию, прислали более 1,5 тыс. интересных проектов. Главной заслугой конкурса стало формирование сообщества единомышленников, которые готовы развивать туризм в своих регионах и в целом во всей стране. «Мастера гостеприимства» стали неким креативным центром в списке проектов платформы, реализуя самые смелые свои акции и челленджи. В этом году был запущен Ютуб канал с тревел-блогом о путешествиях по России, сейчас идет уникальная акция «Новый год в России» с выбором «Народной новогодней столицы России». Кроме этого фейерверка идей и реализованных акций, «мастера» за год обросли большим количеством настоящих друзей-партнеров. По-прежнему с ними инициатор конкурса — Общенациональный союз индустрии гостеприимства. Также за год к отбору кадров в отрасли присоединился Ростуризм, Росмолодежь, Русское географическое общество, Российский союз туриндустрии, ФПК, Роскосмос, Росконгресс, Минприроды и многие другие.

В новом сезоне конкурс «Мастера гостеприимства» ждут значительные изменения. В первую очередь, появится «студенческий трек» при поддержке Росмолодежи и Российского союза молодежи. Это будет возможность отыскать и поддержать мощные молодежные проекты, направленные на развитие индустрии гостеприимства, со всей страны. Мы надеемся на проведение драйвовых студенческих полуфиналов на базе ведущих вузов страны. Также одним из нововведений является то, что в этом сезоне во время конкурсных испытаний участники полуфиналов будут решать не учебные кейсы, а реальные задачи из индустрии, разбирая проблемные ситуации тех регионов, которые будут принимать на своей территории очные мероприятия.

Победители конкурса станут участниками специальной образовательной программы в мастерской управления «Сенеж» по подготовке региональных команд по развитию туризма. Я уверен, что это далеко не полный список того, что творческая команда конкурса «Мастера гостеприимства» придумает для своих участников.

Как индустрия гостеприимства справляется во времена пандемии, ведь это одна из самых пострадавших отраслей?

Индустрия гостеприимства по праву относится к списку креативных индустрий, поэтому она на кризис ответила как раз креативом и творческим подходом, идя на выдумки для того, чтобы как-то выжить в период локдауна и самоизоляции. При этом, мы понимаем, что как раз эта индустрия стала одной из самых пострадавших от пандемии. Те, кто выжил за первые полгода были вознаграждены большим потоком внутренних туристов, которые в 2021 году остались дома и пробовали на прочность российские курорты.

Индустрии пришлось не просто, пришлось приспосабливаться к новой реальности, требования Роспотребнадзора и запросом гостей. Очень сильно пострадала турагентская деятельность и те операторы и предприниматели, которые были ориентированы на иностранных туристов, которые в этом году практически не приехали в Россию.

Можно отметить, что как раз в такой кризисный период начинается активная деятельность по новому проектированию, созданию и проработке идей новых бизнесов и способов привлечь и удержать туриста. Мы это заметили на финальных защитах, когда участники конкурса «Матера гостеприимства» подстраивались под изменившиеся обстоятельства и дорабатывали свои проекты, делая их актуальными и востребованными под реалии сегодняшнего дня.

Какие цели и задачи стоят перед проектами платформы в следующем году?

В следующем году мы ставим амбициозные задачи восполнить дефицит очных мероприятий и максимально полно охватить вниманием нашу аудиторию. Командам проектов нужно достойно продолжить проекты, которые стартовали в 2020 году и запустить новые сезоны тех, которые ждут своей очереди в начале 2021 года. Мы уверены, что семья наших проектов будет пополнена интересными конкурсами для новых целевых аудиторий. Общая задача, которая стоит перед каждым проектом АНО «Россия — страна возможностей» — это привлечение новых участников к конкурсной или проектной деятельности, инициация «социальной активностью» и уверенностью в том, что каждый россиянин может реализоваться в стране, несмотря на пол, возраст, регион проживания.

Что бы вы хотели пожелать участникам конкурсов платформы в следующем году?

Хочу пожелать всем участникам и проектным командам нашей платформы здоровья для того, чтобы достигать новых вершин, двигаться вперед, разрушать стереотипы и преодолевать любые барьеры. Хочется, чтобы было больше интересных вызовов и красивых планов. Кроме этого, пожелать больше личных встреч и очных мероприятий, так приятно смотреть всем вживую в глаза, а не общаться посредством видеосвязи. Пусть все загаданное и задуманное в предновогодний период исполнится, и пусть чудеса случаются не только в новогоднюю ночь.

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