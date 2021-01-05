Москва, , 16:44 — REGNUM Руководитель всероссийского общественного движения «Волонтерская рота Боевого братства» Антон Демидов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, каким трудным был уходящий год, чем были заняты волонтеры, и какие задачи им предстоят в наступающем году.

Антон Демидов Пресс-служба «Волонтерской роты»

Антон, заканчивается Год памяти и славы. Как видела свою миссию в этом году «Волонтерская рота», и что удалось реализовать?

«Волонтерская Рота» — молодежное патриотическое движение, и, разумеется, на 2020 год — в Год памяти и славы, было запланировано большое количество патриотических мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Мы работаем с молодежью — поэтому мы понимаем, наша основная задача — не «отчетные» мероприятия, а актуальные форматы, по-настоящему вовлекающие молодежь.

И все же, одно из важных, экстремальных событий уходящего года — пандемия COVID-19. Что делали активисты «Волонтерской роты», как и кому помогали?

Пандемия внесла свои глобальные коррективы в жизнь всей страны, не остались в стороне и мы, разумеется. Перед нами, как и перед каждой общественной организацией, встал выбор: «отсидеться» на самоизоляции или же переформатировать нашу деятельность, включиться в работу, помочь в борьбе с пандемией. Выбор был очевиден.

Наши волонтеры во всех регионах страны присоединялись к волонтерским штабам, развозили продукты пожилым людям, работали в колл-центрах. С каждым днем обострялась «нехватка» добрых волонтерских рук ‑ и тут мы смогли помочь. Мы раздавали маски, помогали в переоборудовании больниц, волонтеры работали в «красной зоне». Мы многое смогли сделать для пожилых людей, которые не могли выходить из дома в период самоизоляции.

Вскоре, видя нашу работу, к нам стали обращаться представители социально ответственного бизнеса. Они безвозмездно передавали продовольственные продукты, санитайзеры, маски, а наши волонтеры доставляли их всем, кто в этом нуждался. Был даже создан фонд «Арсенал Добра», в который любой желающий мог передать посильную помощь, которую активисты доставляли всем, кто в ней нуждался.

Как можно получить помощь активистов «Волонтерской роты»?

Это достаточно просто. Нужно просто написать нам в социальной сети, рассказать о своей проблеме. У нас в ежедневном режиме работают 30 региональных отделений, наши сторонники работают на всей территории России. Есть живой пример — к нам обратилась девушка из Воронежа с просьбой о помощи. Мы передали заявку волонтерам в регионе, и в тот же день проблема была решена.

Какие задачи кажутся наиболее важными в наступающем году?

В наступающий 2021 год, нам, конечно, бы, хотелось увидеть, что пандемия отступила и мы можем возвращаться к привычной жизни. И, конечно, от каждого из нас зависит, как скоро наступит тот момент, когда все мы сможем свободно перемещаться по стране, лично встречаться с единомышленниками, не избегать социальных контактов и не носить маски.

В 2021 году, на наш взгляд, важно наверстать то, что отняла у нас пандемия. Многое, конечно, удалось реализовать вопреки — это и «Вахта Памяти», и открытие патриотического коворкинга, был поставлен иммерсивный спектакль и проведены реконструкции. Обобщая, можно смело заявить, что проделана большая работа в сфере сохранения исторической памяти среди молодежи. Однако, в наступающем году, нам бы хотелось реализовать все задумки, преумножить их, и, опираясь на успешный опыт социального волонтерства в пандемию, выйти на новый уровень развития патриотического воспитания среди молодежи — на уровне национальной идеи.

Антон, чего бы Вы пожелали своим соратникам в 2021 году?

Мы желаем всем нам новых свершений, реализации задуманного, конечно же, опираясь на новый колоссальный опыт и идеалы, приобретенные в 2020 году. Бескорыстная помощь тем, кто вынужденно зависит от нее — как девиз нашей организации: «Каждый имеет право попросить о помощи и обязанность помочь».