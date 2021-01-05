Ижевск, , 16:34 — REGNUM В Удмуртии за неделю с 28 декабря по 3 января за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) обратились 5667 человек, из которых 3499 детей или 61,7%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 12 административных территориях наблюдалась повышенная заболеваемость — в Воткинске, Глазове, Сарапуле и девяти районах.

В структуре заболевших 2021 человек или 35,7% — жители Ижевска.

В целом уровень заболеваемости регистрировался на уровне эпидемического порога. По результатам исследования мазков от заболевших вирусом гриппа не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в республике завершилась прививочная кампания против гриппа. Всего вакцину получили 825 723 жителя региона, что составляет 55% от совокупного населения Удмуртии. Планы по вакцинации детей и беременных женщин выполнены на 100%.