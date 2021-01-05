Батайск, Ростовская область, , 16:31 — REGNUM 70 жителей Батайска (Ростовская область) получат квартиры, которые они ждут уже много лет. Обманутым дольщикам многоквартирного дома в микрорайоне Северный массив вручат ключи в первом квартале 2021 года, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Строительство многоэтажного дома на 96 квартир было приостановлено в 2009 году. Готовность объекта составляла 65%. Завершить работы взялась строительная компания ООО «Капитал Строй».

«Жилищно-строительный кооператив «СЖМ-16» обратился за предоставлением субсидии на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемного объекта. Средства субсидии в размере 268,7 млн рублей перечислены в полном объеме из регионального бюджета», — пояснил министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области обманутым дольщикам девяти долгостроев выплатят компенсации на общую сумму 664 млн рублей.

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