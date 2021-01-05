Элиста, , 16:15 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 5 января.

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Общее число жертв коронавируса в Калмыкии за весь период пандемии достигло 202 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время в ковидных госпиталях медицинскую помощь получают 718 жителей республики. В тяжёлом состоянии находятся 22 пациента. Десять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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