Элиста, , 16:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 96 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 5 января. Накануне был выявлен 91 случай COVID-19.

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Лечение в ковидных стационарах получают 718 человек, из них 22 пациента находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции предписано соблюдать 4 тыс. 290 жителям республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 15 тыс. 350 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 12 тыс. 778 пациентов.

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